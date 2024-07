Izaute Vaz e Charles Brandão são aclamados em convenção unificada do UB e PSD em Manoel Urbano

Com uma multidão lotando a plateia do palco no centro da cidade, o União Brasil e o PSD realizaram convenção unificada na noite deste sábado (27). O evento marcou a aclamação de Izaute Vaz e Charles Brandão como candidatos a prefeito e vice-prefeito de Manoel Urbano, respectivamente.

A convenção contou com a presença de lideranças políticas, incluindo o suplente de deputado federal Fábio Arrueda (UB), a deputada federal Meire Serafim, o senador Sérgio Petecão (PSD), o prefeito Mazinho Serafim, e Alípio Gomes, pré-candidato a prefeito em Sena Madureira. Também estiveram presentes o deputado estadual Gilberto Lira, os dirigentes locais do PSD, pastor Aldemar Ferreira, e do União Brasil, pastor Rubenildo, além do Dr. Nogueira (UB). A aliança conta, ainda, com o deputado federal Eduardo Veloso, que não pôde participar.

Apresentação dos candidatos

Ao serem apresentados ao público, Izaute Vaz e Charles Brandão foram ovacionados pela multidão, destacando-se como os principais nomes da chapa. Durante o evento, a deputada Meire Serafim e o senador Petecão discursaram, enfatizando seu apoio aos candidatos e lembraram a importância da união das forças políticas para o desenvolvimento de Manoel Urbano. “Contem conosco para destinação de emendas, vocês não estarão sozinhos”, assegurou Petecão.

A convenção também apresentou os candidatos a vereador, incluindo três que estão concorrendo à reeleição. Em seus discursos, os candidatos prometeram mudanças significativas para a cidade, com destaque para a proposta de Izaute Vaz de firmar convênio com a Santa Casa. O objetivo é melhorar o atendimento de saúde da população, reduzindo a sobrecarga e as longas filas na Fundação Hospitalar do Acre.

“Vamos fazer uma gestão para o povo e com o povo. Vocês serão bem atendidos na prefeitura, nós conhecemos todos os lugares desta cidade, da zona rural a zona urbana”, disse Charles Brandão.

O último a se pronunciar, Izaute Vaz lembrou de sua trajetória e alguns amigos que faleceram, mas que foram fundamentais. “Conosco na prefeitura, servidor público terá liberdade e não será proibido de participar de eventos da oposição. Faremos convênio para oferecer atendimento de saúde, iremos cuidar de nossos ramais. Tenho coragem de trabalhar para melhorar a vida das pessoas e mudar para melhor nossas políticas públicas pra juventude e toda população. Vocês terão dois homens dedicados noite e dia em defesa de suas vidas”, disse, emocionado, Izaute Vaz.

Veja o vídeo: