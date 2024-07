Jenilson e Marcus Alexandre, protesto na BR-364, friagem e outras: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Vídeo mostra criminosos usando caminhonete para roubar materiais de construção; ASSISTA

Imagens de câmeras de segurança enviadas ao ContilNet mostram o momento exato em que três homens encostam uma caminhonete azul em uma obra no bairro Bom Sucesso e roubam equipamentos e materiais de construção do local. O caso aconteceu no último domingo (1).

Desaparecido há 7 dias, homem é encontrado dentro de tronco de árvore, após ‘recado divino’

Antonio do Mundico, morador do alto Rio Iaco, no Seringal Nazaré, foi encontrado neste final de semana após passar sete dias desaparecido na mata. A busca pelo homem mobilizou moradores, parentes e a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Sena Madureira.

TERÇA-FEIRA

Sargento da PMAC festeja 43 anos com ensaio na web e anuncia carreira de modelo; FOTOS

Nesta segunda-feira (1º), a influenciadora, personal trainer e sargento da Polícia Militar do Acre, Hálida Prado, comemorou 43 anos com um ensaio exibindo sua boa forma em seu perfil no Instagram. Nascida em Tarauacá, Hálida reside há anos em Rio Branco, onde atua como policial e personal trainer, dividindo sua rotina de treinos com seus seguidores.

Decisão de Jenilson atrapalha Marcus, favorece Bocalom e deve empurrar eleições para o 2º turno

Quando todo mundo achava que a disputa pela Prefeitura de Rio Branco teria apenas três nomes à disposição do eleitor, o jogo decide virar e bagunçar todas as alianças que eram dadas como certas. A decisão do PSB em lançar a candidatura do ex-deputado Jenilson Leite deixou a corrida pela prefeitura da capital e pode empurrar o jogo para um segundo turno. Acontece que com a chegada do socialista, uma divisão de votos é praticamente inevitável e as chances de Jenilson ter votos suficientes para adiar as eleições para um segundo turno, são quase incontestáveis.

QUARTA-FEIRA

Em protesto, moradores ameaçam fechar BR-364 e cidades podem ficar isoladas via terrestre

Os moradores do km 57, da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano estão organizando um protesto e visam fechar a estrada ainda nesta semana. Eles alegam que ainda não foram contemplados com energia elétrica e até agora não receberam nenhuma resposta da Energisa a respeito das reivindicações.

Jovem morre ao cair de carroceria e bater cabeça no meio fio após sair de comemoração

Na noite de terça-feira (02), um trágico acidente vitimou o jovem Diego Diniz, bastante conhecido no município de Sena Madureira. Segundo informações, Diego estava na carroceria de uma caminhonete quando caiu e bateu com força no asfalto, resultando em sua morte, na rua Virgulino de Alencar, paralela à antiga pista de pouso.

QUINTA-FEIRA

Cachorrinho desaparece, e criança se senta todos os dias na frente de casa à espera do pet

Lolyta, cadelinha de estimação de uma família em Cruzeiro do Sul desapareceu na ultima segunda-feira (1º), por volta das 15h, próximo a um posto de saúde na “Boca da Alemanha”.

Gladson se compromete a convocar candidatos do cadastro de reserva da Sesacre

Durante o evento de posse dos novos funcionários da secretaria estadual de Saúde (Sesacre) um grupo que realizava protesto acerca do cadastro de reserva de concurso da pasta teve uma atenção especial durante a fala do governador do estado, Gladson Cameli.

SEXTA-FEIRA

Friale anuncia chegada de nova onda de frio; temperaturas podem chegar a 11 ºC

Mais frio chegando! Uma intensa e abrangente massa de ar polar deve chegar ao Acre na próxima semana. O fenômeno deve deixar os dias secos e ensolarados, com ventos intensos e noites “geladas” em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios vizinhos. As informações são do site O Tempo Aqui do pesquisador Davi Friale nesta sexta-feira (05).

Blog do Ton: candidatura de Jenilson cresce e Marcus Alexandre faz seu primeiro gol contra

Dias atrás, escrevi nesta santa coluna que existe algo muito pior que subestimar um adversário: fazer isso com alguém que poderia figurar facilmente como um aliado. Dias depois, a campanha de Marcus Alexandre recebeu o apoio de nada menos que uma ministra de Estado, e ele não estava lá para recebe-la.