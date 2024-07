Jovem acreana consegue tratamento fora do domicílio para escoliose pelo governo

Uma jovem de 25 anos, que sofre de Escoliose Idiopática do Adolescente Gravíssima desde os 12, conseguiu uma concessão para tratamento fora do estado pelo governo do Acre. A decisão foi homologada pela desembargadora Eva Evangelista, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

“Estou saindo daqui satisfeita. Todo mundo me tratou muito bem, foram atendidas as apelações. E a conciliação conseguiu, graças a Deus, resolver tudo de maneira pacífica e de forma cuidadosa também. Eu quero externar meus agradecimentos à Secretaria da Saúde e também ao Tribunal de Justiça que nos recebeu e fez essa audiência de última hora para me atender”, disse ela.

A jovem precisa realizar uma cirurgia urgente para evitar riscos de piora cardiovascular devido à progressão da doença, que tem afetado sua saúde e qualidade de vida.

“Agora é só esperar os 20 dias para eles conseguirem a vaga pra eu poder ir fazer a tão sonhada cirurgia de escoliose, pra ter uma melhora na minha qualidade de vida”, continua a jovem.

Agora, ela aguarda a Sesacre (Secretaria de Estado de Saúde do Acre) para garantir uma vaga no Hospital de Base de São José do Rio Preto, dentro do prazo de 20 dias estipulado no acordo.