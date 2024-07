Katy Perry, Lana Del Rey e mais: veja lançamentos musicais de julho

Katy Perry e Lana Del Rey lançam canções de seus novos álbuns de estúdio. Stray Kids, por sua vez, faz seu comeback à música com um novo disco chegando.

Outros artistas também divulgam seus novos projetos. Abaixo, a CNN reuniu lançamentos musicais mais aguardados de junho!

Veja lançamentos musicais de julho

Lana Del Rey e Quavo – “Tough” (3 de julho)

Lana Del Rey e Quavo anunciaram a parceria “Tough” logo para o início do mês. A data exata do lançamento, no entanto, gerou confusão entre os fãs. Isso porque o anúncio feito pelos artistas traz dois dias diferentes para a música chegar às plataformas digitais: 3 e 4 de julho.

Ainda não se sabe quando a canção será lançada, mas alguns fãs teceram a teoria de que as datas podem significar o lançamento da música e de um clipe, respectivamente. Em fevereiro deste ano, Lana Del Rey anunciou o álbum “Lasso”. O projeto será mais voltado ao gênero country e será lançado em setembro deste ano.

Katy Perry – “Woman’s World” (11 de julho)

Katy Perry se prepara para lançar um álbum de estúdio após quatro anos do lançamento de seu último disco, o “Smile”. Ainda sem nome divulgado, o novo projeto terá seu primeiro single, “Woman’s World” liberado no dia 11, enquanto o clipe chega no dia seguinte, 12.

Pelas redes sociais, Katy já divulgou prévias da nova canção. Veja:

Jimin, do BTS – “Muse” (19 de julho)

O cantor Jimin, integrante do grupo de K-pop BTS divulgará um álbum solo intitulado “Muse”. O projeto chega em meio a um hiato do grupo sul-coreano. Os integrantes se “separaram” em 2023 para cumprir serviço militar.

Dentre as sete faixas que irão compor o álbum, o disco terá parcerias com a cantora norte-americana Sofia Carson e o rapper Loco. A canção com a atriz de “Descendentes” é intitulada “Slow Dance”. Loco, por sua vez, faz parte de “Smeraldo Garden Marching Band”.

Confira a tracklist completa de “Muse”:

“Rebirth (Intro)” “Interlude : Showtime” “Smeraldo Garden Marching Band” (feat. Loco) “Slow Dance” (feat. Sofia Carson) “Be Mine” “Who” “Closer Than This”

Stray Kids – “Ate” (19 de julho)

O comeback do grupo de K-pop Stray Kids acontecerá com o lançamento de um álbum intitulado “Ate”, que trará oito faixas. Além do álbum completo, um videoclipe será lançado no dia 19. Confira as faixas: