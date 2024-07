La Niña chega ao Brasil em setembro. Entenda e veja regiões afetadas

A partir do mês de setembro, o La Niña poderá se manifestar em regiões do Brasil. O fenômeno é o oposto do El Niño e causa resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Tradicionalmente, o La Niña tem interferência nas temperaturas, chuvas e estiagem em diferentes regiões do país.

Com base em modelos climáticos que projetam cenários a partir da coleta de informações na atmosfera, os meteorologistas consideram um período maior para verificar a ocorrência do La Niña, ou seja, o trimestre setembro, outubro e novembro.

“Talvez o impacto deva chegar um pouco depois (de setembro). Há uma inércia para chegar, porque primeiro muda a característica do mar. Essa mudança da temperatura na superfície altera a circulação atmosférica e é assim que chega no Brasil o impacto do que ocorre na superfície do mar do Pacífico”, explica o meteorologista pesquisador do Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais (Cempa), baseado na Universidade Federal de Goiás (UFG), Angel Domínguez Chovert.

O meteorologista e consultor climático Francisco de Assis Diniz descreve os traços típicos do La Niña.

“Ele causa chuva em excesso nas regiões Norte e Nordeste, entre o Centro e o Norte do País, e causa ausência de chuva na região Sul, Argentina e Paraguai. Dependendo da época do ano, se for no período de inverno, ele facilita o avanço das massas de ar frio pelo Brasil, causando aquelas ondas de frio.”

O roteiro de La Niña

Embora os aspectos mais comuns sejam os citados acima, não significa que a ocorrência do La Niña vai seguir sempre este roteiro. Chovert, que também atua no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial (Ceagre), prevê que o La Niña deste ano não será tão forte como em anos anteriores.

O mais recente desse fenômeno atuou por parte de 2020, 2021 e 2022, e parte de 2023.

“Na região Sudeste, espera-se temperaturas um pouco abaixo da média. É um período quente no País como um todo. Vamos esperar que as temperaturas no Centro-Oeste e no Sudeste fiquem um pouco abaixo da média, a chuva aumente no Norte e no Nordeste, e a precipitação fique dentro do esperado para a região Sul”, detalha Chovert.

Atualmente, as medições indicam que há um resfriamento de 0,3°C nas águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial em relação à média climatológica (1991-2020). Para considerar a variação La Niña, a diminuição precisa alcançar pelo menos 0,5°C. No caso do El Niño, os 0,5°C têm de ser para cima.

Emergência climática

Atualmente, como a variação não alcançou o parâmetro que caracteriza La Niña ou El Niño, os climatologistas e meteorologistas explicam que estamos em um período de neutralidade. É esperada um La Niña moderado para parte deste ano e início do próximo.

Um dos motivos para o La Niña ser moderado é que há ilhas de calor nos oceanos, de maneira geral, e esta condição contribui negativamente para a redução das temperaturas superficiais no Pacífico Equatorial. Há suspeita que o aquecimento global esteja relacionado a este desequilíbrio.

“Esses padrões que a gente tinha como referência do que poderia ou não provocar este tipo de evento, ele não é tão certo mais”, alerta o meteorologista do Cempa.

Diniz lembra que as previsões anteriores eram de que o fenômeno se apresentasse no segundo trimestre deste ano. “Os modelos vinham indicando este La Niña para o meio do ano, mas não aconteceu. Os oceanos ainda continuam muito quentes e não estão deixando o La Niña se propagar”, explica.

A confirmação da ocorrência do La Niña precisa de tempo, pois, os pesquisadores analisam períodos maiores, e não apenas alguns dias. Além disto, a ocorrência do fenômeno no Pacífico não implica em efeitos imediatos na superfície terrestre. Os efeitos chegam por meio de interações que ocorrem na atmosfera.

Chovert chama atenção para a duração do fenômeno. “No primeiro trimestre de 2025, o La Niña começa a perder força, e, possivelmente no segundo trimestre, fim do primeiro trimestre, passamos novamente a uma fase de neutralidade.”