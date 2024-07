Los Porongas completa 24 anos de sucesso com apresentação especial em Rio Branco

24 anos de Sucesso

Após lançar três discos incríveis – “Los Porongas” (2007), “O Segundo Depois do Silêncio” (2011) e “Infinito Agora” (2015) – e conquistar reconhecimento nacional, a banda se reúne no Acre para celebrar essa trajetória com a formação original: Diogo Soares (voz), João Vasconcelos (guitarra), Márcio Magrão (baixo) e Jorge Anzol (bateria), com a participação especial de Saulo Olímpio (guitarra). Eles vão reviver aquelas canções que marcaram uma geração e colocaram o Acre no mapa da música pop brasileira. Imperdível, né? Venha celebrar essa história de sucesso com a gente!

Será no dia 13 de julho, a partir das 15h, durante o III Festival de Rock do Acre, na Concha Acústica.

Em Portugal

A ex-deputada federal e atual diretora da ABDI, Perpétua Almeida (PCdoB), e a amiga Fernanda Morais, da Advocacia-Geral da União (que morou vários anos em Rio Branco), participaram da 12ª edição do Fórum de Lisboa em Portugal. O evento, organizado pelo ministro do STF Gilmar Mendes, aconteceu de quarta-feira (26) até sexta-feira (28). Este ano, o tema foi “Avanços e recuos da globalização e as novas fronteiras: transformações jurídicas, políticas, econômicas, socioambientais e digitais.

Celebrando a vida!

O grupo de amigos se reuniu para brindar a idade nova de Rafisa Ganun na quinta-feira, 28, no Paris Garden. Muita alegria, risadas e bons momentos marcaram a noite! Na foto, Socorro Poersh, Fátima Barreiro, eu, França Gurgel, Rafisa e Carlos Maurício.

Encontro

Na segunda-feira, 1, as irmãs Nena, Giselle e Sheila Mubarac colocaram a conversa em dia no Restaurante Adega Santiago, no Shopping Fasano, em São Paulo. Risadas e memórias fizeram parte do cardápio do almoço.

Reencontro

A Ministra Marina Silva brilhou na palestra “A crise do clima e os impactos na vida dos acreanos”, que aconteceu sábado, 29, no SESC Bosque, abordando questões muito importante para o futuro do nosso estado. Ao final, um momento de nostalgia e carinho: Marina posou para uma foto com amigos de velhos tempos, trazendo à tona lembranças e sorrisos. Um encontro que aqueceu o coração de todos os presentes!

FilmEscola

O cineasta acreano Teddy Falcão vai comandar o curso “O FilmEscola Por um Cinema Possível” no Coworking Casa Urbana, de segunda, 8, a quarta, 10. Serão três dias intensivos para quem quer mergulhar no mundo do audiovisual, aprendendo tudo sobre roteiro, produção, fotografia, direção, montagem e edição. Para se inscrever, basta acessar o link https://www.even3.com.br/ofilmescola/ até dia 6. As inscrições são gratuitas e a lista de aprovados sai no domingo, 7, no Instagram @saturnoapc.

Além do próprio Teddy, o curso contará com a participação de profissionais como a fotógrafa Deyse Cruz, a cineasta Juliana Machado, o diretor Ney Ricardo, a fotógrafa Hannah Lydia e o realizador Eduardo Fragoso. Uma super oportunidade pra quem quer se qualificar na área!

O curso é uma produção da Saturno Produção e Audiovisual, com financiamento do Governo Federal pela Lei Paulo Gustavo e apoio da Fundação Garibaldi Brasil.

Left Hand: Conexão Empresarial com Elas

Na próxima segunda-feira, dia 8 de julho, acontece em Rio Branco a primeira edição do “Left Hand: Conexão Empresarial com Elas”, evento idealizado pela palestrante e mentora Simone Casas. O encontro será no restaurante Baixada do Sol, no Hotel Villa Rio Branco, e visa fortalecer o empreendedorismo feminino, promovendo conexões e laços entre as mulheres empreendedoras da região.

Simone Casas, com vasta experiência em liderança e marketing, trará seu know-how multicultural para inspirar e proporcionar ferramentas práticas às participantes. Durante o evento, ela lançará seu Podcast Left Hand, abordando temas de empreendedorismo e liderança. A programação inclui palestra, pitches, sorteios e um jantar especial. Para mais informações, ligue para (81) 99447-1818 ou siga @simonecasas no Instagram.

III Acre Rock Festival do Acre

Atenção, amantes da música e artistas do cenário musical da terrinha, anotem na agenda: Amanha, 13, Rio Branco será palco do III Festival de Rock do Acre, na Concha Acústica. Organizado pela Associação dos Músicos e Produtores Independentes do Acre (Amupac), o evento promete uma celebração vibrante com shows de bandas locais e nacionais, como Los Porongas, Duda Modesto (foto) e Fire Angel, além de atividades culturais, workshops e exposições. Com o apoio do Sebrae, o festival destaca a rica cultura amazônica e o potencial turístico da região. Não percam essa experiência única no Dia Mundial do Rock!

Samba do Zé

No domingo, 7 de julho, das 17h às 23h, tem a segunda edição da roda de samba do “Samba do Zé” no Casarão, com o grupo Alagbe Okan. Vai ser festão! No repertório, sambas, ijexás, afoxés, pontos de candomblé e umbanda, além de músicas brasileiras de matriz africana. Com performances vibrantes, o grupo resgata a tradição das antigas casas, puxando a roda de samba após os trabalhos nos terreiros.

O Samba do Zé é uma homenagem a Zé Pelintra, carinhosamente chamado de Seu Zé pelos devotos. Seu Zé é símbolo da malandragem e da boemia, e uma figura importante no combate à intolerância religiosa.

Cinema na floresta

O FestCine Originários, festival de cinema idealizado por mim, vai participar este ano do Festival Mariri Yawanawa, organizada pelo líder indígena Tashka Yawanawa.

O evento, promovido desde 2013 pela Associação Sociocultural Yawanawa, atrai muitos turistas do Brasil e do mundo. Será realizado de 10 a 15 de agosto, na Aldeia Mutum, reunindo representantes das 17 aldeias do território indígena do Rio Gregório.

Serão cinco dias de canto, dança, cerimônias, jogos, brincadeiras, expressão artística, cura e manifestações culturais e espirituais do povo Yawanawa. Estou felicíssimo com essa parceria. Na foto, eu, Tashka e a amiga Jackie Pinheiro, que faz parte da produção do FestCine.

Música na floresta

O DJ Alemão, de Cruzeiro do Sul, fez algo extraordinário com seu projeto inovador aprovado pela Lei Paulo Gustavo! No dia 26 de junho, ele transformou o Mirante do Parque, na Serra do Divisor, em um palco deslumbrante para uma live durante o pôr-do-sol. Este ponto, o mais ocidental do país, serviu como cenário perfeito para uma fusão de música, cultura e natureza. Além disso, Alemão aproveitou a ocasião para gravar um documentário nesse lugar incrível. Parabéns, DJ Alemão, você arrasou!

Rainha do Rodeio

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a “Rainha do Rodeio” da maior feira agropecuária do Acre, a Expoacre! Organizado pelos colunistas Roberta Lima e Gigi Hanan, as inscrições seguem até o dia 20 de julho. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa pela Secretaria de Turismo, junto com a Associação dos Colunistas Sociais do Acre (ACOS).

O evento, conhecido por ser bastante concorrido e reunir as mais belas mulheres do estado, promete ser mais uma vez um grande espetáculo. Várias prefeituras já indicaram suas candidatas, que vão direto para a final em Rio Branco. Inscrição pelo Instagram oficial @rainhadorodeioexpoacre.

Respeito

O promotor de justiça Thalles Ferreira, da Promotoria de Justiça do Acre, emitiu uma recomendação preventiva aos órgãos de Segurança Pública e ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac). A medida visa garantir a igualdade racial durante abordagens e fiscalizações em templos de religiões de matrizes africanas, assegurando tratamento digno e respeitoso aos seus adeptos.

O promotor destaca a importância de respeitar as cerimônias religiosas, sem apreensões de instrumentos sagrados e sem interrupções. As abordagens devem ser realizadas de forma digna, respeitosa e sem discriminações, seguindo protocolos especiais durante atividades religiosas fora dos templos e no sistema penitenciário.

Uma atitude louvável e exemplar do promotor Thalles Ferreira, que reafirma o compromisso com a justiça e o respeito às tradições culturais e religiosas de nosso povo. Bravo!

Ordem de serviço

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) participou na quarta-feira (3), em Cruzeiro do Sul, da assinatura da ordem de serviço para a construção de uma rampa, calçamento e pavimentação da via de acesso ao Polo Naval, além de um estacionamento de 1.400m². Esses investimentos, totalizando R$ 2,2 milhões, são frutos de uma emenda da ex-deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB).

Criado quando Edvaldo Magalhães foi secretário de Desenvolvimento da Indústria, o polo hoje precisa de expansão devido ao aumento dos serviços. Um novo galpão será construído com uma emenda de R$ 400 mil do próprio Edvaldo, beneficiando diretamente a Cooperativa dos Produtores de Barcos e Canoas do Juruá. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e muita expectativa da comunidade, que espera ansiosa pelas melhorias.

Parabéns ao deputado estadual Edvaldo Magalhães e à ex-deputada federal Perpétua Almeida pelo comprometimento e dedicação ao desenvolvimento de Cruzeiro do Sul. A assinatura da ordem de serviço para a construção de infraestrutura no Polo Naval é um marco importante para a região. Esses investimentos, frutos das emendas parlamentares de ambos, são essenciais para a expansão do polo e o fortalecimento da Cooperativa dos Produtores de Barcos e Canoas do Juruá. A comunidade agradece por essa iniciativa que trará melhorias significativas e novas oportunidades para todos!

O Reboot, referência no marketing político e comunicação pública e institucional no Brasil, chega ao Acre em 6 de julho para um treinamento na Estácio Unimeta. O evento oferece um dia de imersão em planejamento estratégico e tráfego pago, voltado a profissionais de comunicação, assessores de imprensa e políticos. Participarão do treinamento Nani Blanco, diretora da Agência Nuvem em Brasília, e Danilo Nogueira, especialista em comunicação online. Inscrições pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/ treinamento-imersivo- planejamento-e-estrategia-em- comunicacao-politica-publica- e-institucional__2501136) ou pelo telefone (68) 99283-3838.