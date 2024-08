Luan Santana posta fotos antigas e cita começo difícil: “Não desanime”

O cantor Luan Santana, 33, fez uma reflexão em suas redes sociais, nesta terça-feira (30), sobre seu começo difícil no mundo da música. Com fotos de uma câmera antiga que seu pai encontrou, o artista mostrou cenas de quando tinha cerca de 16 anos.

“Hoje, eu entendo a necessidade de passar por um começo difícil em todas as profissões. Não tente começar do alto e não desanime se as condições não forem favoráveis. Procurar ser feliz no período de construção, para quando chegar lá, ter orgulho de olhar para trás”, escreveu Luan na legenda.

Em uma das fotos, Luan aparece com várias pessoas no banco de trás de uma van e em outra está tocando violão em um ambiente de festa.

Luan Santana e Jade Magalhães estão esperando o primeiro filho do casal. O anúncio da novidade aconteceu pelas redes sociais, quando o casal publicou um ensaio de fotos onde o artista beija a barriga da amada.