Maya Massafera fala sobre cirurgia íntima e vida amorosa

Nesta quinta-feira (4/7), Maya Massafera rasgou o verbo depois de ser questionada por uma seguidora sobre sua cirurgia íntima, depois de passar pelo processo de feminilização durante a transição de gênero. A youtuber detonou a moça, alegando que se trata de um assunto particular e que a pergunta teria sido bastante indiscreta. “Não falarei tão cedo sobre isso”, escreveu no story do Instagram.

“Como foi a cirurgia íntima?”, quis saber a pessoa. Maya então reagiu: “Quem falou que eu fiz? Não falarei tão cedo sobre isso, porque é muito íntimo!”. Massafera seguiu: “Mesma coisa que eu perguntar se tua pepeka é larga ou como ela é”.

A influenciadora continuou explicando que é uma informação privada. “Isso só diz respeito a mim e quem tiver relação íntima comigo. Eu apenas falarei sobre isso no futuro, se eu achar que vou contribuir para minha comunidade de alguma forma”, garantiu.

Maya Massafera fez questão de lembrar que não negou e nem confirmou ter feito, mas que se recusou a dar detalhes do procedimento:

“Só deixando claro: eu não falei que fiz e nem que não fiz! Por enquanto, não falo se fiz ou não fiz. E por falar nisso, só deixando claro para quem quiser aprender: isso não se pergunta tá, gente?!”, alertou.

Ela completou: “Mesma coisa que chegar pra uma menina e você perguntar como é a pepeka dela! Larga? Lábios grandes? Ou para um menino e perguntar o tamanho. Isso é uma coisa íntima e o certo é não perguntar! ‘Ah, mas eu tenho curiosidade’ Oxi, eu também tenho curiosidade de saber como é o do Cauã! Eu posso perguntar? Melhor não, né?”.

Maya Massafera encerrou o desabafo frisando que o gênero não se resume somente a uma genitália. “Para finalizar esse assunto, uma mulher trans não precisa dessa operação para ser mulher trans. Isso vai de cada uma e tem que ser respeitado. Não somos todas iguais e cada uma tem seu desejo e é uma decisão particular!”, ressaltou.

A influencer ainda deu detalhes da sua vida amorosa, afirmando que não se relaciona com ninguém há um ano, após ser perguntada sobre a questão. “Tá aí um assunto que tenho falado com minhas amigas! Vamos la: eu nunca tive vontade de casar. Hoje em dia eu tenho. Muitos pensamentos e desejos meus mudaram depois da transição. Os hormônios fazem isso”, esclareceu.

Maya concluiu: “Agora meu maior sonho é casar de vestidão! E não saí com ninguém ainda, estou igual adolescente. Quero viver tudo intensamente e quero sair com quem eu me apaixonar! Tipo um ano sem saber o que é sair com alguém”.