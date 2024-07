MC Daniel lamenta morte de cachorro após queda na piscina: “Dor inexplicável”

MC Daniel, 25, lamentou a morte de seu cachorro na noite desta quinta-feira (18). Enquanto estava viajando, o animal de estimação do cantor caiu na piscina de sua residência e se afogou.

“Uma dor inexplicável que só quem ama muito cachorro e os tem como filhos sabem como é. Eu sempre amei mais cachorro do que gente. Te amo meu filho!”, escreveu o funkeiro em uma publicação no Instagram.

“Há dois dias aconteceu um acidente. Ele aprendeu abrir a porta com o focinho e caiu na piscina tentando beber água. Ele era muito pequenininho e imitava tudo que meu outro cachorro fazia, por isso agiu assim”, MC Daniel ainda explicou que a água da piscina não estava completamente cheia, o que fez com que o cachorro não conseguisse sair, se afogando.

Exatamente um mês após pegar o cachorro, Daniel falou sobre o que o mascote representava para ele. “Eu quis ter você por estar me sentindo triste e querer uma companhia verdadeira e leal a mim”.

“Estou postando aqui com intuito de alertar vocês sobre como é perigoso animais e crianças perto da piscina, para que vocês não sintam a dor que estou sentindo, de perder alguém especial e de coração puro, que te ama incondicionalmente sem saber se você é bonito ou feio, se você é famoso ou anônimo”, disse o cantor.

“Vai ficar tudo bem, foi um anjo que veio pra iluminar minha vida e, no tempo certo, Deus quis ele ao lado dele no céu, porque ele era perfeito. Te amo, meu filho, sentirei muito a sua falta e nunca me esquecerei do seu amor, você era especial”, finalizou Daniel.

Nos comentários, famosos como Gracyanne Barbosa, Bruna Marquezine, Lexa, entre outros, demonstraram apoio ao funkeiro. “Meu Deus que dor!!! Eu sinto muito. Que Deus conforte o coração de todos vocês”, escreveu a atriz.