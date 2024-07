Menina de 10 anos encontra mãe morta esfaqueada no quarto de casa

Uma menina de 10 anos encontrou a mãe, Taise Cerqueira, no quarto da casa onde moravam, sem roupas e com sinais de esfaqueamento na tarde dessa segunda-feira (29/7). A criança correu para a rua, no bairro Jardim dos Reis, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, e pediu a ajuda de vizinhos, que chamaram a polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram chamados para atender à ocorrência e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima estava deitada na cama, já sem vida e com sinais de violência.

Familiares ouvidos pelo SBT acreditam que o ex-companheiro de Taise seja o principal suspeito do crime.

A mulher, ainda de acordo com parentes, sofria violências físicas e psicológicas do homem. Eles haviam terminado o relacionamento mas reataram em segredo recentemente.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Franco da Rocha. Mais detalhes serão divulgados após a conclusão do registro da ocorrência, segundo a SSP.