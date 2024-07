Modelo Yasmin Dominguez morre aos 19 anos

O mundo da moda está de luto. A modelo Yasmin Dominguez morreu nesta sexta-feira (12/7), no Rio de Janeiro. Ela tinha 19 anos e era representada pela 40º Models, tendo sido fotografada por grandes nomes como Fernando Torquato. O velório será neste sábado (13/7), a partir das 10h, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ela foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira, e a causa ainda está sendo apurada. Yasmin jantou com a família em casa, na noite da última quinta-feira (11/7) e, antes de se recolher, por volta da meia-noite, pediu aos pais que a acordassem cedo nesta sexta-feira.

