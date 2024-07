Modesto Roma Júnior, ex-presidente do Santos, faleceu neste domingo (14), aos 71 anos. O ex-cartola do Peixe lutava contra um câncer. Modesto Roma presidiu o time paulista no triênio de 2015 a 2017 e conquistou dois títulos do Campeonato Paulista.

O ex-presidente do Peixe estava afastado do futebol, mas foi convidado recentemente por Marcelo Teixeira, atual presidente, para participar de ações no clube. Modesto Roma chegou a participar de projetos no futebol feminino da equipe. Nas redes sociais, o Santos lamentou a morte do ex-dirigente.