NA CABEÇA: Homem é executado a tiros em bar na zona Leste de Porto Velho

A execução a tiros foi registrada na noite desta segunda-feira (01) em um bar localizado na Avenida José Amador dos Reis com Rua Teotônio Vilela, bairro JK, na zona Leste da capital de Rondônia.

Rogério Jati de Menezes, 31, assassinado com tiros na cabeça e outro no abdômen . Segundo testemunhas, o atirador estaria em uma bicicleta e fugiu após o crime.

A vítima morreu na hora na calçada do bar. Policiais militares foram chamados e isolaram a cena do crime. A Perícia Criminal foi solicitada junto com o rabecão do Instituto Médico Legal (IML).

Agentes da Delegacia de Homicídios irão investigar o assassinato.

Veja imagens e vídeo: