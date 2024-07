Namorado que matou menina de 15 anos é investigado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil da Paraíba abriu uma nova linha de investigação em relação ao assassinato de Maria Vitória dos Santos, 15 anos, ocorrido no domingo passado (14/7), em Monteiro, cidade distante 264km de João Pessoa.

Os investigadores apuram agora se Gilson Cruz de Oliveira Monteiro, 56 anos, o principal suspeito do crime, praticou também estupro de vulnerável, conforme informações do delegado Sávio Siqueira.

Segundo informações repassadas para a imprensa pela Polícia Civil da Paraíba, a mãe de Maria Vitória dos Santos, Maria Lúcia dos Santos Farias, foi ouvida formalmente nesta quarta-feira (17) e confirmou em depoimento que a menina passou a ser abusada aos 13 anos.

A mãe da adolescente disse à equipe da TV Paraíba, afiliada da TV Globo, que descobriu o caso entre os dois quando a filha já estava morando com o suspeito. Maria Lúcia mora em São Paulo e planejava buscar a filha para viver com ela na capital paulista.

De acordo com fontes policiais, Gilson e Maria Vitória moravam juntos havia quase um ano. Eles se conheceram há mais ou menos dois anos, quando a adolescente começou a trabalhar na padaria dele. A relação entre os dois logo se tornou abusiva, culminando no trágico assassinato da jovem, de acordo com parentes e amigos.

Em entrevista à imprensa, o delegado responsável pelo caso afirmou que, apesar do depoimento da mãe, ainda vai ouvir outras pessoas para reunir mais informações para saber se houve mesmo o crime de estupro de vulnerável. De acordo com o portal g1, segundo o delegado, Gilson disse em conversa informal na delegacia que teria atirado em Maria Vitória depois dela ter feito uma brincadeira sobre uma briga que o homem se envolveu no começo do ano. Na ocasião, ele foi encontrado desacordado dentro de um carro.

Gilson passou por audiência de custódia na terça-feira (16/7) e preferiu ficar em silêncio perante o juiz. Ele teve mantida a prisão em flagrante. “Pelas conversas que eu tive, ele é um cara extremamente sádico, violento, sempre foi. E já tinha feito diversas ameaças a ela, pelo que tem se levantado. Ainda não há um laudo da perícia com quantos disparos ocorreram, mas foram vários”, afirmou o delegado ao g1.

O Código Penal Brasileiro estabelece que ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos constitui estupro de vulnerável, com pena de reclusão de oito a 15 anos, mesmo que haja consentimento da vítima.

Após o crime, Gilson Cruz fugiu do local do crime. Ele acabou localizado e preso pela polícia em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Segundo o delegado Sávio Siqueira, responsável pela investigação, a prisão do suspeito foi possível graças ao monitoramento de câmeras de trânsito e à colaboração da Polícia Militar de Pernambuco.

