Nattan é elogiado por filho de Bob Marley e reage: “Sem acreditar”

Nattan se mostrou incrédulo ao receber um elogio de ninguém menos que Rohan Marley, filho de Bob Marley. O cantor publicou o print de uma chamada de vídeo com o herdeiro do reggae, que ficou encantado com a música Amor na Praia. O jamaicano ainda citou que Nattan é um de seus artistas brasileiros favoritos.

O bate-papo animado rolou à beira da praia, enquanto Nattanzinho curtia um dia de folga. “Estou sem acreditar até agora. É uma honra receber um elogio desse porte. Tá doido”, reagiu.

“Além de ser um cara super do bem, ainda tem a música no seu DNA. Fiquei muito feliz quando vi o comentário dele, nunca imaginei uma coisa dessas em meus sonhos”, declarou o empresário.

Nattanzinho mostra machucados após se jogar no público durante show

Nattan se empolgou durante um show no São João de Campina Grande (PB) e se jogou no meio da galera. Entretanto, o que ele não esperava é que a atitude o deixaria com machucados e arranhões. No Instagram, o cantor mostrou as marcas e aproveitou para brincar com seus fãs.

“Me joguei lá em Campina Grande e olha isso aqui. Arranhão, tapa na cara, mas na hora é bom, a gente sente depois. Na hora, a gente sente só energia. Nattanzinho é isso, estar no meio do povo, com a galera, e sempre vai ser assim”, relatou, em entrevista ao perfil Ajufest.

Já nas redes sociais, ele aproveitou para brincar com a situação. “Vão com calma com o cantor de vocês”, declarou. Nattan publicou o vídeo do momento em que pula na galera e é levado pela multidão que acompanhava o São João. “Maior loucura da vida. Campina Grande, a gente sabe viver”, disse ele.

Emocionada, idosa desmaia nos braços de Nattanzinho: veja o vídeo

Uma fã de 80 anos do cantor Nattanzinho desmaiou nos braços do artista nos bastidores de um show em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O artista atendeu admiradores após a apresentação, mas a idosa não aguentou de emoção.

Em vídeo divulgado pelo portal Leo Dias, Nattanzinho presta os primeiros socorros a senhora enquanto esperavam pelo resgate.

“Segue aí, respire. Chamou o bombeiro, gente? A mulher passou mal”, diz o cantor, enquanto segura a idosa pelos braços.

Veja o vídeo:

–