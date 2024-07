Neymar chora ao saber da eliminação do Brasil na Copa América

O Brasil foi eliminado da Copa Américaapós derrota para oUruguainos pênaltis. A partida disputada neste sábado (06) valeu pelas quartas de final da competição. A seleção uruguaia levou a melhor por 4 a 2 nas penalidades, depois de empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. Agora, o próximo adversário da Celeste será a Colômbia, na semifinal.

Na ocasião do jogo, Neymar estava na companhia de Bruna Biancardi no show do amigo Thiaguinho. A relação entre jogador e influenciadora era uma dúvida para a imprensa, até então. O craque trocou beijos e carinhos públicos com a mãe de Mavie, indicando uma retomada oficial na relação.

Nesta semana, cabe lembrar, nasceu Helena, a terceira filha de Neymar, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. A informação e todos os detalhes do nascimento foram noticiados com exclusividade pelo portal LeoDias.