No Juruá, Mailza entrega quase R$ 8 milhões em obras de emendas do Senado

Nos últimos dez dias a população das regiões do Vale do Juruá e Tarauacá-Envira recebeu importantes obras, equivalentes a investimentos que ultrapassam a casa dos R$ 7 milhões. Os recursos foram garantidos pela então senadora da República e atual vice-governadora do Acre, Mailza Assis.

Mailza, que recentemente também assumiu a gestão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh), fez seis dias de agenda pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo e Tarauacá para entregar as obras que são frutos de seu mandato no Senado.

A primeira agenda foi realizada em Cruzeiro do Sul, dia 26 de junho, com a assinatura da Ordem de Serviço para recuperação da Avenida Copacabana, uma das principais vias de acesso no município, considerada um eixo de expansão comercial, atendendo assim um desejo antigo da população local. Para atender este pedido dos cruzeirenses, a então senadora garantiu um investimento de R$ 5 milhões.

“Eu moro aqui há quase 50 anos, sempre disseram que essa obra ia sair e nunca saiu, mas agora vejo que vai dar certo e vai ficar a coisa mais linda”, declarou o Januário Moraes, morador da Avenida desde 1976.

De passagem por Cruzeiro, Mailza também visitou o Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanon), que atualmente oferece seis cursos de instrumentos musicais e atende 350 alunos, entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e que também recebeu R$ 400 mil emenda do mandato de Mailza no Senado. Um projeto que faz a diferença na vida dos jovens, da região central e adjacências, do município.

Em seguida a vice-governadora seguiu para o município de Marechal Thaumaturgo, em que participaria da sétima edição do Festival do Feijão. Para esta agenda, ela foi acompanhada pelo diretor da Secretaria de Povos Originários, do Ministério do Meio Ambiente, Pitter Daniel, bem como dos deputados estadual, Clodoaldo Rodrigues e federal, Zezinho Barbary.

Como parte da programação do Festival, o município recebeu o primeiro Ginásio coberto, o Ginásio da União. A obra recebeu o investimento de R$ 900 mil também do mandato de senadora de Mailza.

Encerrando a entrega de obras pelo Vale do Juruá, a vice-governadora e secretária seguiu para Tarauacá onde entregou o tradicional Teatro José Potyguara, um patrimônio histórico-cultural do município, totalmente reconstruído e equipado, pronto para receber os artistas e a população. Mailza precisou fazer duas destinações visando atender as necessidades da obra, totalizando R$ 900 mil.

Além do Teatro, o município também ganhou uma nova sede para o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), local aonde as pessoas que mais precisam recebem atendimento, acolhimento e orientação.

Em 2019, Mailza assumiu o Senado e o compromisso com a população acreana de alocar suas emendas para atender as necessidades das comunidades. Trabalho que resultou em mais de R$ 500 milhões em emendas destinadas aos acreanos.

“Eu fiz um mandato ouvindo as pessoas, os prefeitos, os vereadores, as categorias profissionais, as classes de trabalhadores, enfim, a população, e fiz questão de dividir os recursos para atender todos os municípios do estado, visitando cada um deles”, explicou Mailza.