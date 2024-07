Nova fonte interativa da praça da revolução promete fomentar comércio na região

A Fonte Interativa, localizada na Praça da Revolução, no centro da capital acreana, em frente à prefeitura, foi inaugurada na noite desta sexta-feira (5), em evento que contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e também do Senador Márcio Bittar.

A fonte conta com 50 pontos de saída de água, com iluminação interativa, junto a músicas e sons da cidade, podendo ser, inclusive, utilizada para banhos e brincadeiras por parte da população.

A estátua de Plácido de Castro também passou por modificações e foi revitalizada, para ser entregue junto à fonte.

Durante a solenidade, Bocalom disse que a praça vai voltar a ser um grande ponto de encontro dos riobranquenses.

“Aqui está o que queríamos, poucos lugares do país têm uma fonte interativa como a nossa, a dança das águas está um show, vai trazer muita gente para nossa praça, vai se tornar um grande ponto de visitação”, disse.

O prefeito ressaltou ainda que a obra não está 100% concluída, e que outras duas etapas ainda serão executadas.

“Aqui está o que queríamos, poucos lugares do país têm uma fonte interativa como a nossa, a dança das águas está um show, vai trazer muita gente para nossa praça, vai se tornar um grande ponto de visitação”, revela.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Antônio Cid, diz que a obra da Fonte Interativa é orçada no valor de aproximadamente R$400 mil.

“Entregamos essa primeira parte e devemos iniciar já na próxima semana a segunda etapa. São 100 projetores de LED, além dos 50 bicos. Nas próximas etapas vamos mexer no urbanismo, fazer outra fonte, desta vez contemplativa e também colocaremos um deck, voltado à Avenida Brasil”, explicou ele, dizendo que ao fim das obras o valor investido é no valor R$1,7 milhão. O secretário ainda reforça que as crianças podem sim brincar na fonte, pois ela é tratada para o banho, mas frisa que não deve ser ingerida.

O evento contou também com a apresentação da companhia de dança Forró Inocente e uma dupla de dançarinos de tango, assim como a participação do DJ Black.

João Gomes da Silva, de 71 anos, é pipoqueiro, e diz que a inauguração vai ajudar. “A gente espera que sim, que vai ajudar. Com a estátua nova e a fonte bonita traga mais gente, mas precisamos de segurança também né”, pontua.

Juntamente à inauguração da fonte e revitalização da estátua, ocorre também uma feira na praça, contando com diversas comidas, artesanato e brinquedos infláveis para as crianças.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: