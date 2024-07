Olimpíadas de Paris tem recorde de atletas LGBTQIA+

O Brasil é o segundo país com maior número de atletas queers assumidos, totalizando 30. O primeiro lugar é dos Estados Unidos, com 32. Já o terceiro é a Austrália, com 22, seguido pela Alemanha, que tem 13 atletas, e Espanha, com 12.

A lista é dominada por atletas mulheres — são nove vezes mais mulheres que homens. Na seleção brasileira, por exemplos, há apenas 3 atletas masculinos assumidos, em comparação com 27 esportistas femininas. “Os números refletem uma aceitação crescente no mundo dos esportes, especialmente para atletas mulheres, apesar de o total de olímpicos LGBTQIA+ assumidos ainda estar abaixo de 2% do total esperado de cerca de 10.700 participantes”, pontua a pesquisa da Outsports. Impacto positivo Um dos primeiros atletas olimpícos a jogar após se assumir como gay, Robert Dover, da Equipe de equitação dos EUA, aponta o impacto positivo da visibilidade queer nos esportes. “Com orgulho, sou assumido em todos os Jogos desde 1988 em Seul, Coreia. Posso dizer que o impacto que vocês [atletas LGBTQIAP+ assumidos] estão causando em jovens atletas gays, para encontrar a mesma coragem que vocês demonstraram ao serem publicamente autênticos, é imensurável”, disse Dover ao Outsports. “Minha esperança é que haja um momento em que a aceitação universal das pessoas LGBTQIA+ tornará obsoleta a necessidade de nos anunciarmos como tal. Até esse dia, o orgulho queer continuará sendo celebrado e demonstrado por heróis como vocês. Robert, meu marido há 36 anos, e eu estaremos assistindo e torcendo por todos vocês”, completou. Atletas LGBTQIA+ Para chegar a estes dados, a equipe do Outsports, junto ao historiador Tony Scupham-Bilton, utilizou fontes jornalísticas, crowdsourcing de leitores e as redes sociais dos atletas. Assim, a lista está em constante atualização. O grupo pontua que teve cuidado para não “tirar alguém do armário” e só publicar os artistas que são assumidos. LGBTQIA+fobia A lista é predominantemente composta por partes do mundo em que ser LGBTQ é legal e culturalmente aceito. Isso inclui países na América do Norte e do Sul, Europa Ocidental e Setentrional, e Austrália e Nova Zelândia. Na Ásia, há apenas três atletas na lista. Enquanto todo o continente africano tem só quatro, incluindo a boxeadora Cindy Ngamba, que faz parte da Equipe de Refugiados nas Olimpíadas, é nascida em Camarões, onde é crime ser LGBTQIA+, e vive na Grã-Bretanha. Há apenas um atleta de qualquer país de maioria muçulmana (um jogador de vôlei da Turquia), lugares onde ser assumido e gay é frequentemente ilegal ou perigoso, e nenhum da Rússia, que restringiu os direitos LGBTQ na última década.