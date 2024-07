Pimenta: Bocalom lidera pesquisa espontânea para prefeito e mostra que disputa será acirrada

Enquanto o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, agora candidato do MDB, lidera as intenções de votos na pesquisa estimulada do Instituto Delta, encomendada pelo portal ContilNet, o atual prefeito Tião Bocalom lidera a pesquisa na modalidade espontânea, que é quando o eleitor é questionado em quem deverá votar sem que os nomes disponíveis no pleito sejam apresentados. Ou seja, Bocalom é o candidato que logo vem à mente quando a pergunta sobre o voto emerge.

Com o cenário totalmente balanceado, Bocalom liderando as intenções na espontânea só deixa claro que a disputa tem tudo para ser a mais acirrada da história.

Vale lembrar ainda que a diferença entre os dois na pesquisa estimulada é de 7 pontos, o que facilmente poderá ser revista durante a campanha, período mais importante das eleições.

É exatamente a atitude dos candidatos na campanha que deverá crescer ou diminuir a popularidade do político na disputa. Basta lembrar das eleições de 2020. O prefeito Tião Bocalom aparecia em 3º lugar nas pesquisas de intenção de voto meses antes do primeiro turno. Na campanha, o Velho Boca furou a bolha, se aproximou do eleitorado mais simples, foi para dentro dos bairros e viu sua popularidade explodir, o que levou ele a ser eleito com uma votação expressiva no 2º turno, com mais de 65% dos votos.

Como diz o ditado: “ainda há muito água para passar por debaixo dessa ponte”.

Obras ao seu favor

O prefeito tem um plus que deverá lhe ajudar e muito na campanha: Rio Branco virou um canteiro de obras. Isso é fato! E obras importantes!

Se Bocalom conseguir entregar a Ponte do Igarapé Judia – esperada há mais de 40 anos pela população do 2º Distrito -, e o Elevado da Dias Martins – primeiro viaduto da história da capital -, o caminho ficará muito mais fácil.