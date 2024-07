Pesquisa Delta/ContilNet: Marcus Alexandre tem 44.47% das intenções de voto, e Bocalom 37.14%

O ContilNet realizou uma nova pesquisa eleitoral sobre a disputa pela Prefeitura de Rio Branco em 2024, realizada pelo Instituto Delta e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 03242/2024. Foram coletadas 805 entrevistas, entre os dias 03 e 06 de julho.

Na pesquisa induzida, em que os nomes dos pré-candidatos foram apresentados aos entrevistadas, Marcus Alexandre (MDB) aparece na liderança, com 44.47%; Tião Bocalom (PL) em seguida, com 37.14%; e Emerson Jarude (NOVO) com 4.72%. Branco/nulo somaram 4.10%, e 9.57% não souberam responder.

O pré-candidato Jenilson Leite não foi apresentando como possibilidade porque confirmou sua pré-candidatura somente nesta segunda-feira (8), após o encerramento do prazo para coleta de dados.

Na pesquisa espontânea – quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados -, Bocalom aparece em primeiro lugar, com 23.11%, e Marcus Alexandre logo em seguida, com 22.61%. Emerson Jarude ficou em terceiro, com 0.87%. 0.37% responderam “outros”; e branco/nulo: 2.61%. Não sabem ou não responderam: 50.43%.

Também foi questionado aos entrevistados se o voto já está decidido ou existe a possibilidade de mudá-lo. 67.58% responderam que estão decididos; e 28.45% afirmaram que podem mudar o voto. 3.97% não souberam responder ou não responderam.

Marcus x Emerson Jarude

Num cenário de disputa entre Marcus e Emerson Jarude, o ex-prefeito de Rio Branco registrou 61.74% e o atual deputado 14.41%. 9.69% optaram por branco/nulo, e 14.16% não souberam responder.

Marcus x Bocalom

Se a disputa fosse entre Marcus Alexandre e Bocalom, o ex-prefeito teria 46.83%, enquanto o atual-prefeito da capital ficaria em segundo lugar, com 38.14%. Branco/nulo: 6.09%; não sabe ou não responderam: 8.94%.

“E em quem você não votaria de jeito nenhum para prefeito de Rio Branco em 2024?”

37.76% dos eleitores entrevistados afirmaram que não votariam em Jarude. Logo em seguida, aparece Bocalom, com 31.06%. Por último, vem Marcus Alexandre, 16.77%. 14.41% não sabem responder ou não responderam.

Questionados sobre como gostariam que fosse o próximo prefeito de Rio Branco, 36.65% desejam que o futuro gestor “mantenha só alguns programas, mas mude muita coisa”; 35.53% gostariam que “mudasse totalmente a administração do Município”; 11.18% que “fizesse poucas mudanças e desse continuidade para muita coisa”; e 14.16% que “desse total continuidade a administração atual”. 2.48% não sabem ou não responderam.

A margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%.