Polícia realiza operação em comunidades do Rio Iaco; cerca de 30 homens participam da ação

Uma ampla operação da Polícia Militar está em curso ao longo do rio Iaco, mobilizando diversas companhias especializadas, incluindo COE, BOPE, Batalhão Ambiental, bem como o 8º Batalhão de Sena Madureira com seu Grupamento Giro e o Policiamento Ordinário.

A operação, iniciada na madrugada desta segunda-feira (29), envolve patrulhamento intensivo em ramais importantes como Recife, São Sebastião, Nova Olinda, Porongaba e áreas adjacentes. De acordo com o Capitão Diniz da Polícia Militar, a ação visa garantir a segurança dos moradores através de abordagens e mapeamentos estratégicos.

Um destaque significativo desta operação é a utilização da internet móvel Starlink, adquirida em parceria com empresários de Sena Madureira. Adaptada em uma viatura, essa tecnologia é fundamental para as comunicações em caso de apoio tático, além de facilitar consultas, pesquisas e o mapeamento de áreas estratégicas, contribuindo também para a preservação do patrimônio particular.

Durante todo o dia, cerca de 30 policiais militares realizaram abordagens e patrulhamentos, e a operação seguiu durante a noite, com os militares acampados na região para continuar o trabalho no dia seguinte. Além das ações de segurança, a operação também incluiu o cumprimento de mandado judicial, com a presença de integrantes do tribunal de justiça, através da comarca de Sena Madureira.

Essa ação integrada das forças policiais reflete um esforço contínuo para assegurar a tranquilidade e a ordem na região, demonstrando o compromisso das autoridades com a segurança pública e a proteção dos direitos dos cidadãos.