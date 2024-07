Prefeitura de Sena Madureira anuncia inclusão de 320 novos beneficiários no programa Bolsa Família

A Prefeitura de Sena Madureira divulgou nesta quinta-feira (04), a inclusão de 320 novas famílias no programa social Bolsa Família. As contempladas começarão a receber o benefício social a partir deste mês de julho, com uma média de R$ 600,00 por núcleo familiar.

A coordenação do programa informou que a autorização para o saque do dinheiro estará disponível a partir do dia 10 de julho, no prédio da Secretaria de Cidadania. As informações foram confirmadas por Emanuel Araújo, coordenador do programa Bolsa Família, durante sua participação no programa de rádio Radar 104, na rádio Dimensão FM.

“O programa Bolsa Família do Governo Federal atende milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social, que estão cadastradas no CadÚnico. O pagamento médio é de R$ 600,00, podendo aumentar conforme o número de filhos de cada família. Além disso, algumas famílias recebem auxílio gás a cada dois meses e benefícios de redução na conta de energia elétrica”, explicou Araújo.

Emanuel Araújo esclareceu que a nova lista de beneficiários pode ser conferida no prédio da Secretaria de Assistência Social e também está disponível na rádio Dimensão FM. Ele ressaltou que, apesar da inclusão das novas famílias, o Governo Federal excluiu diversas outras recentemente durante uma fiscalização de cruzamento de dados do INSS. “A meta é garantir que apenas as pessoas que atendem aos critérios do Bolsa Família continuem a receber o benefício”, afirmou.

Serão mais R$ 192 mil em circulação na economia local com o pagamento dos novos beneficiários.