Prefeitura de Sena Madureira inicia construção do Parque Mamédio Bittar; veja projeto

A Prefeitura de Sena Madureira abriu licitação para a construção do Parque Mamédio Bittar, um projeto orçado em R$ 22,3 milhões. Financiado por uma emenda do senador Márcio Bittar, o parque promete ser a maior obra de infraestrutura urbana da cidade, nos moldes do Canal da Maternidade de Rio Branco.

A licitação, na modalidade concorrência pública, teve início no dia 20 de junho e segue aberta até o dia 31 de julho, para as construtoras interessadas em concorrer. As propostas serão abertas no dia 1º de agosto, às 9h15 da manhã. Após a análise e cumpridos os prazos legais, será assinada a ordem de serviço para o início das obras, pelo prefeito Mazinho Serafim.

Infraestrutura do parque

O Parque Mamédio Bittar será construído ao longo do Igarapé Chá, começando na Avenida Brasil e atravessando diversas ruas, incluindo Monsenhor Távora, Piauí, Benjamin Constant, Maranhão, Siqueira Campos e Bolevar Cafézal.

A infraestrutura planejada para o parque inclui duas quadras de esportes, três quiosques de atendimento, uma administração, ciclovia, pontes, tótens de identificação e localização, além de redes de energia e esgoto, e construção de cercas e jardinagens.

Segundo a Secretaria de Planejamento, o projeto também busca diminuir o alcance das águas da represa que atingem a cidade durante as alagações, trazendo benefícios adicionais à população de Sena Madureira.

A ideia do parque foi proposta pelo prefeito Mazinho Serafim e aceita pelo senador Márcio Bittar. Com o término de seu mandato no final deste ano, Serafim espera deixar a obra em andamento avançado, garantindo uma melhoria significativa para a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos moradores de Sena Madureira.