Presidente da ADufac repudia prática de plágio e oferece apoio a artista; confira o posicionamento

A presidente da Associação de Docentes da Universidade Federal do Acre (ADufac), Professora Letícia Mamed, emitiu um pronunciamento oficial repudiando veementemente as acusações de plágio envolvendo o estudante Diego Fontenele, do coletivo de arte Errantes. O caso veio à tona após o artista plástico Ezekiel Moura acusar Fontenele de copiar suas obras, o que gerou grande repercussão no meio artístico acreano.

“Na academia, repudiamos todo e qualquer tipo de violação de direitos autorais, bem como a prática de plágio, que é uma infração criminal”, declarou a presidente da ADufac. Ela destacou a importância do respeito à propriedade intelectual e ao processo criativo dos artistas, enfatizando o compromisso da universidade com a ética e a integridade acadêmica.

Professora Letícia Mamed também expressou solidariedade a Ezekiel Moura e colocou a entidade à disposição para colaborar com o artista caso ele decida encaminhar a questão em termos administrativos e jurídicos. “Estamos estudando a possibilidade de viabilizar o intercâmbio de Ezekiel com os artistas do Acre, visando oportunidades futuras para enriquecer o cenário cultural do nosso estado”, acrescentou.

Ela esclareceu ainda que a ADufac teve uma parceria específica com o coletivo Errantes, iniciada em novembro de 2023 e encerrada em maio de 2024, e que atualmente não mantém vínculos com o grupo. A presidente finalizou reafirmando o compromisso da universidade em promover um ambiente acadêmico que valorize a originalidade e o respeito mútuo entre os membros da comunidade artística.

O caso continua sob análise e tem gerado debates intensos sobre ética na arte e responsabilidade institucional no apoio a atividades culturais.