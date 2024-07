O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu nova gafe durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11). Ao elogiar a vice-presidente Kamala Harris, o democrata trocou o nome dela pelo o do ex-presidente Donald Trump.

“Eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice-presidente se ela (sic) não fosse qualificado para o cargo”, afirmou Biden. Trata-se da segunda vez, no mesmo dia, que o presidente norte-americano comete uma gafe do tipo.

Mais cedo, nesta quinta-feira, Biden se confundiu e trocou os nomes de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e de Vladmir Putin, presidente da Rússia. O erro ocorreu durante discurso na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Na coletiva, Biden ainda disse que é a pessoa mais qualificada para concorrer à Casa Branca e desconversou sobre ser substituído por Kamala na disputa. “Eu venci uma vez e vencerei novamente”, afirmou o democrata.

“Eu acredito que eu sou o melhor qualificado para governar e o mais qualificado para vencer. Outras pessoas podem vencer Trump, mas elas precisam começar do zero”, disse em um segundo momento.

Biden enfrenta pressões até de aliados para que desista de concorrer à reeleição, após um mau desempenho do presidente durante o primeiro debate eleitoral nos EUA.

No primeiro debate, o democrata demonstrou estar confuso, hesitante e pouco reativo, enquanto Trump dominou a conversa do início ao fim. A performance gerou preocupação entre membros do Partido Democrata.