Reitora do Ifac anuncia novo concurso para 2025 e dá detalhes do certame suspenso pela Justiça

A reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante, anunciou nesta segunda-feira (1º), durante sua participação no podcast Em Cena do ContilNet, que cerca 90 vagas serão abertas em novo concurso para o novo campus da instituição, além disso, a reitora ainda afirma que todos os candidatos da lista de espera do atual concurso serão convocados.

No atual concurso, o Ministério Público do Acre (MPAC) interferiu por conta de uma das cláusulas de desempate, mas, segundo a reitora, um acordo foi realizado com a instituição e basta apenas a assinatura do documento por parte da juíza responsável.

A princípio serão convocados 31 novos servidores, com mais convocações sendo realizadas em um futuro próximo, após a realização das provas didáticas e da análise de títulos.

Os candidatos serão avisados previamente para que possam se preparar para a realização das provas didáticas, já que muitos deles não residem no mesmo local do exame, sendo necessário fazer grande deslocamento para cumprir a etapa.

Cavalcante explica ainda que, para além dos profissionais já chamados e os professores que seguem para as etapas seguintes, um novo certame será organizado a partir do próximo ano, 2025, para que supra as necessidades da instituição, principalmente do novo campus da instituição que será construído em Feijó, no interior do estado, no valor estipulado de R$ 25 milhões.

Ao todo, o processo seletivo do ano seguinte deve contemplar cerca de 90 novos funcionários para o instituto. Os levantamentos ainda estão sendo realizados de maneira mais minuciosa, podendo, potencialmente, aumentar o número de vagas disponíveis.

