Rolinhas do Coronel: bloco mais antigo e tradicional de Brasiléia acontece neste domingo

O bloco Rolinhas do Coronel, uma das tradições mais antigas e queridas do município de Brasiléia, acontece neste domingo (7), como parte da programação do Carnavale, que este ano é organizado por um grupo de empresários da cidade.

Como de costume, o bloco deve animar e encher diversas ruas do município. Pelo caminho, diversas pessoas acompanham de frente das suas casas o bloco passar, com muita cor e alegria.

Segundo a programação, o bloco Rolinhas do Coronel sai às 16h da rotatória do Frios Vilhena e percorre até a praça Hugo Poli. O Carnavale é o carnaval fora de época que acontece em Brasiléia e faz parte da comemoração do aniversário de 114 anos da cidade.

Veja detalhes: