Saiba quem é Amanda Kimberlly, mãe da suposta filha de Neymar

Amanda Kimberlly deu à luz Helena, suposta terceira filha de Neymar, nessa quinta-feira (4/7). Quando os rumores de que ela esperaria um filho do craque começaram a circular, ela contava com aproximadamente 200 mil seguidores. Atualmente, ela tem mais de 500 mil.

A modelo paulistana tem 30 anos e ficou conhecida após participar do reality show da MTV Are You The One, em 2016. Ela já chegou a namorar o músico Koba, guitarrista e um dos vocalistas da banda Restart.

Atualmente, a influenciadora digital publica algumas imagens referentes à filha, como uma joia com uma garotinha e um coração, roupas da bebê, além de cliques feitos durante a gestação.