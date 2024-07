Shakira será atração da final da Copa América: confira os detalhes

A final da Copa América está marcada para este domingo (14/7) e vai ter muito mais que futebol. A Conmebol anunciou que Shakira será a atração musical do evento, que ocorre no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

“Shakira é uma estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro. Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas”, afirmou o presidente da Conmbebol, Alejandro Domínguez, em um comunicado oficial.

Ele seguiu com os elogios à cantora e reforçou a importância da presença dela no evento. “Temos certeza de que sua atuação no palco da Copa América aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte.”

As seleções que disputam a final do campeonato ainda não foram definidas. Nesta terça-feira (9/7), Argentina e Canadá se enfrentam por uma vaga na final, às 21h.

Também concorrem a uma vaga as seleções do Uruguai e da Colômbia, que jogam nesta quarta (10/7), no mesmo horário. As duas equipes que perderem, vão a campo pelo terceiro lugar no campeonato.