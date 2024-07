Situação piora e Governo decreta estado de emergência em todo o Acre por conta da seca severa

O Governo do Acre decretou situação de emergência em todo o estado por conta da seca. A publicação foi feita nesta terça-feira (30) no Diário Oficial do Estado (DOE).

A escassez de chuvas, a possibilidade de municípios e aldeias indígenas ficarem isolados devido à falta de navegabilidade dos rios, ocasionando diversos problemas de abastecimento e aumento de valores de alimentos e outros insumos, o risco de desabastecimento e medicamentos e itens de saúde nos hospitais e postos médicos dos municípios afetados, além da tendência para o agravamento da diminuição do nível dos rios e para ampliação dos focos de calor foram algumas situações consideradas para o decreto de situação de emergência, segundo a publicação.

Além disso, o decreto também aponta que o período entre os meses de maio e novembro normalmente apresenta características de baixo índices de precipitação, temperaturas elevadas, baixo percentual de umidade relativa do ar e ventos fortes.

O decreto fala ainda sobre a necessidade de adoção de medidas para prevenção e preparação para a ocorrência de desastres.

Com o decreto, cabe à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil a articulação junto às autoridades federais, estaduais e municipais, além do planejamento e coordenação de atividades e ações de socorro às comunidades isoladas e prestação de assistência aos municípios que sofrem os efeitos da seca.

Seca extrema

O Acre vem enfrentando um período de estiagem cada vez mais severo, principalmente com a escassez de chuvas e baixo nível dos rios. Na capital, o Rio Acre já está abaixo de 1,50 metros, próximo de atingir a pior cota da história, de 1,25 metros em setembro de 2022.

Segundo o Monitor de Secas, entre maio e junho, em termos de severidade da seca, em oito unidades da federação a seca se intensificou nesse período: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

SAIBA MAIS: Acre tem quase 50% de seu território enfrentando seca grave; situação é a pior desde janeiro

Apesar de intensificar a severidade, o Acre não aumento no território com seca. Esta é a primeira vez que o estado registra seca em 100% de seu território por dois meses consecutivos desde o período entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Além disso, em termos de severidade, o fenômeno se intensificou no Acre entre maio e junho com o registro de seca grave em 44% do estado e esta é a condição mais severa desde janeiro deste ano, quando houve seca extrema em 1% do Acre.

Situação de emergência em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou o decreto de situação de emergência em junho deste ano. O decreto considera a urgência provocada pelos baixos índices dos rios, que indicam que o período de seca será mais crítico e prolongado, além da tendência de baixa umidade do ar.