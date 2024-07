SUS aceitará autodeclaração de raça/cor, identidade de gênero e sexo

O Sistema Único de Saúde (SUS), a partir de segunda-feira (8/7), passará a aceitar a autodeclaração de raça/cor e nome social pelo aplicativo Meu SUS Digital. O SUS também começará a adicionar a orientação sexual e identidade de gênero na ficha de cadastro.

A criação dessa nova forma de cadastro busca dar mais autonomia para que a população registre informações pessoais. A medida, segundo a pasta, também marca um avanço para o aperfeiçoamento da atenção à saúde de todos os brasileiros com equidade.

Todas as informações registradas serão intergradas ao Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CadSUS), o que permite que as informações declaradas no aplicativo sejam espelhadas nos sistemas das unidades básicas de saúde por todo Brasil.