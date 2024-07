Sob comando do técnico Rafael Paiva, o Vasco voltou ao caminho das vitórias e chegou, pela primeira vez desde 2012, à marca de quatro triunfos consecutivos no Campeonato Brasileiro. A sequência positiva teve início no último dia 3 de julho, mas o Cruzmaltino conta com série invicta desde empate com o Botafogo, no dia 29 de junho.

Na sequência, o Vasco garantiu vitórias contra Fortaleza, Internacional, Corinthians e Atlético-GO, alavancando o time da luta contra o Z4 para a 9ª posição na tabela do Brasileirão. Rafael Paiva comandou o time principal do Vasco nas últimas sete partidas da equipe pelo Brasileirão e conta com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, para o Bahia. Ao todo, o Cruzmaltino tem 710 minutos de jogo disputado com o técnico, e esteve atrás do placar em apenas 61 minutos deste tempo.