Veja em quais municípios o partido de Gladson se aliou ao PT e partidos de esquerda

O Progressistas, partido do governador Gladson Cameli, deverá estar em todas as disputas pelas 22 prefeituras do Acre. Em alguns, o PP terá candidaturas próprias. Em outras, o partido decidiu apoiar nomes de outros partidos, como é o caso de Rio Branco, em que o Diretório Municipal indicou Alysson Bestene como vice na chapa de Tião Bocalom, do PL.

Diferente da capital, onde o PP estará aliado a apenas partidos de direita, em alguns municípios a sigla decidiu se aliar a partidos que compõe a Federação da Esperança – PT, PcdoB e PV -, que sempre fizeram oposição no estado.

É o caso do segundo maior colégio eleitoral do Acre, em Cruzeiro do Sul. O PT estará no palanque do prefeito Zequinha Lima, do Progressistas, que disputa a reeleição. A chapa ainda reúne PSDB, PDT, União Brasil e Republicanos.

Ex-petista e pupilo de Gladson

Em Tarauacá, o Progressistas escolheu o ex-prefeito Rodrigo Damasceno, que já foi filiado ao PT. Mesmo assim, o candidato de Gladson ainda terá os petistas no palanque. A chapa também tem o PSDB. A vice escolhida é outra ex-prefeita de Tarauaca, Marilete Vitorino. A convenção está marcada para o próximo dia 02 de agosto, com a presença do governador Gladson Cameli e do líder da Oposição, deputado Edvaldo Magalhães.

O mais inusitado

Um dos casos mais inusitados está em Assis Brasil. O prefeito Jerry Correia, do Progressistas, foi expulso do PT por infidelidade partidária e mesmo assim vai disputar a reeleição com o apoio dos petistas. A chapa ainda tem o apoio de nomes da extrema-direita do Acre como Coronel Ulysses, Alan Rick e Antônia Lúcia, que vão dividir palanque com líderes do PT e PCdoB.

Mais um

O Progressistas também se aliou ao PT e ao PCdoB em Epitaciolândia. Por lá, o partido anunciou a candidatura de Everton Soares como prefeito e Daniel Dorzila como vice.

Aliados da esquerda

Em outros municípios, o Progressistas não firmou alianças com o PT, mas terá na chapa outros partidos de esquerda, como é o caso de Maxsuel Maia, em Xapuri. Por lá, a chapa do advogado terá a coligação com o PSOL.

Outro caso é a candidatura do Progressistas em Feijó. O ex-vice-prefeito Cláudio Braga terá no palanque representantes do PSB, de Jenilson Leite, outro partido de esquerda.

Campanha milionária

Com sete prefeitos eleitos e com outros disputando as prefeituras com grande chance de eleição, o Progressistas será o partido com uma das campanhas mais ricas no Acre. A sigla de Gladson Cameli terá em recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEPC), mais de R$ 13,8 milhões. Ou seja, candidatos terão uma estrutura de campanha gigantesca, da capital ao interior.