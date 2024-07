Veja os 17 celulares em que o WhatsApp deixará de ser compatível

A partir deste mês, mais de 17 modelos de smartphones deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens, utilizado por bilhões de pessoas ao redor do mundo. A mudança surge devido às constantes atualizações de segurança e software que alguns dispositivos não são capazes de suportar.

De acordo com a Central de Ajuda do WhatsApp, os dispositivos que se tornam obsoletos não têm a capacidade de acompanhar as atualizações necessárias para garantir a segurança e o funcionamento adequado do aplicativo.

Atualmente, o WhatsApp é compatível com os seguintes dispositivos:

Telefones com Android OS 5.0 e versões posteriores;

Telefones com iOS 12 e versões posteriores;

Telefones com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo dispositivos JioPhone e JioPhone 2.

Usuários de dispositivos que perderão o suporte receberão notificações para atualizar o sistema operacional antes de perderem o acesso ao aplicativo.

Como atualizar

Android

Para atualizar o sistema operacional em um dispositivo Android, vá para as configurações do celular, acesse a seção “Sistema” e verifique se há atualizações de software disponíveis.

iOS

No iOS, vá para “Ajustes”, “Geral”, selecione “Atualização de Software”, toque em “Atualizações Automáticas” e ative “Baixar Atualizações de iOS”.

A lista de modelos que não serão mais compatíveis com o WhatsApp a partir de julho inclui:

Samsung

Galaxy S3 Mini

Galaxy X Cover 2

Galaxy Trend Lite

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus F6

iPhone

iPhone SEd

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6S Plus

Outros