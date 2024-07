Via Verde Shopping oferece opções de lazer e descontos especiais para as férias de julho

As férias de julho estão se aproximando e o Via Verde Shopping está de portas abertas para receber os visitantes que queiram aproveitar este momento com amigos e familiares, enquanto desfruta de diversas atividades e conveniências num único local. Com uma ampla gama de lojas, restaurantes, e opções de entretenimento, o shopping torna-se um destino atrativo para todas as idades.

Para a criançada aproveitar ainda mais as férias, o Le Petit Cirque, montado no estacionamento do Via Verde Shopping, continua sendo uma das grandes atrações para os pequenos neste mês de julho. Além disso, o shopping dispõe das áreas de lazer e entretenimento específicas para o público infantil. Parques infantis, cinemas e até mesmo atividades interativas são algumas das opções que garantem a diversão das crianças enquanto os pais podem fazer compras ou descansar.

Para os amantes de compras, o Via Verde oferece uma vasta seleção de lojas de roupas, eletrônicos, acessórios e muito mais. Desde as marcas mais populares até boutiques exclusivas, há algo para todos os gostos e orçamentos. Além disso, vai ter promoções especiais e descontos durante as férias, tornando o momento ideal para renovar o guarda-roupa ou adquirir aquele item tão desejado.

Se o objetivo é relaxar e descontrair, os restaurantes e cafés do shopping proporcionam um ambiente confortável e acolhedor. Com uma variedade de opções gastronômicas, desde fast food até restaurantes gourmet, é possível experimentar comidas típicas e regionais, ainda no clima do São João.

Para os amantes do cinema, uma excelente alternativa de lazer é assistir a um bom filme acompanhado de pipoca, em salas de cinema amplas e modernas.

Venha passar as férias no Via Verde Shopping, garantindo conveniência, entretenimento e lazer num só lugar. Tornando suas férias ainda mais divertidas e com muito conforto!

Para mais informações sobre a programação de férias, acesse o site viaverdeshopping.com.br