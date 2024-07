VÍDEO: incêndio de grandes proporções em vegetação quase provoca tragédia em Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções em vegetação quase queimou uma residência, na noite deste domingo (14), na rua Francisco Bezerra, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores da região, é comum todos os anos essa área de terra pegar fogo, só que desta vez, com a ajuda dos ventos, as chamas foram muito rápidas e conseguiram chegar próximo a algumas residências, e se não fosse a intervenção rápida da brigada de incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do 1° Batalhão, uma residência teria pegado fogo facilmente.

Ainda segundo a proprietária da casa que quase foi atingida pelo incêndio, as labaredas estavam tão altas que assustaram todos os seus vizinhos, pois as chamas passaram da altura de uma caixa d’água. Os bombeiros tiveram muitas dificuldades devido ao local ser bem extenso e o fogo ter se alastrado para todos os lados.

Depois de alguns minutos, o incêndio foi controlado e as chamas foram combatidas, dando paz e sucesso aos populares que presenciaram o sinistro, mas ainda não foi descoberto se o início do fogo foi acidental ou criminoso.

VEJA O VÍDEO: