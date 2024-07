Viih Tube revela que passou mal ao ver Eliezer pelado e explica caso

Viih Tube e Eliezer gravaram um vídeo, juntos, para falar sobre o descolamento de placenta que a youtuber sofreu. Na gravação, publicada nas redes sociais, eles explicam o caso médico e a ex-BBB revela que chegou a passar mal vendo o marido pelado.

“Nós estávamos proibidos, impossibilitados, de ter relações sexuais por conta do descolamento. A placenta, o útero da Viih estava muito baixo, mas baixo do que o normal. Com a relação sexual, ele podia descolar ainda mais e sangrar”, iniciou Eliezer.

“Não podia ter contração, não podia nem fazer uma preliminar. Teve um dia que só de ver ele pelado eu comecei a passar mal. Comecei a contrair o útero e ele ficou duro. Não podia porque a placenta estava baixa”, revelou Viih Tube.