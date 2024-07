Vocalista do Queens Of The Stone Age passa por cirurgia de emergência

O cantor Josh Homme, vocalista da banda Queens Of The Stone Age, precisará passar por uma cirurgia de emergência. Apesar de não divulgar maiores detalhes sobre a saúde do artista, o grupo anunciou que a turnê The End Is Nero, que passava pela Europa, precisou ser cancelada.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (9/7), o grupo disse: “QOTSA lamenta anunciar que Josh Homme deve retornar aos Estados Unidos imediatamente para uma cirurgia de emergência. Todos os esforços foram feitos para avançar e jogar por vocês, mas não é mais uma opção continuar”.

Até o momento, apresentações previstas no Festival Way Out West de Gotemburgo, em 8 de agosto, no Festival Oya, em 9 de agosto, e no Syd for Solen, em Copenhague, em 10 de agosto, estão mantidas.

“Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e compartilhamos sua frustração e decepção”, finaliza a nota.