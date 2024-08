15 de agosto é feriado? Saiba onde data é celebrada

Nossa Senhora da Boa Viagem se tornou padroeira de Belo Horizonte porque no século XVIII, em 1714, um fazendeiro da então Curral Del Rey, que se chamava Francisco Del Rey, trouxe uma pequena imagem da santa, que começou a ser cultuada naturalmente, passando a ser padroeira dos navegantes, dos viajantes e dos tropeiros. Aos poucos, a estátua foi sendo conhecida e o lugarejo mudou o nome para Vila Bello Horizonte, com duas letras “L” mesmo, no século XIX.

Em Ipatinga (MG), Ouro Preto (MG) e Patos de Minas (MG), é comemorada a Assunção de Maria, mas não como padroeira do município. Em outras cidades festejam padroeiras diferentes: em Jundiaí (SP) é comemorada a Festa de Nossa Senhora do Desterro; em Maringá (PR), o dia de Nossa Senhora da Glória; e, em Vitória da Conquista (BA), o dia de Nossa Senhora das Vitórias. No Pará, 15 de agosto é feriado estadual. A data comemora a adesão do estado à Independência do Brasil, em 1823.