50 anos do Rotary Club Penápolis: veja a galeria de fotos na coluna da Beth Passos

O Rotary Club Rio Branco Penápolis celebrou seu Jubileu de Ouro no último sábado (24) na Casa da Amizade com várias homenagens, vídeos narrando a trajetória da instituição e seus fundadores.

A presidente da Casa da Amizade Suziane Silva conduziu a agradável noite que prosseguiu com delicioso jantar e homenagens a alguns convidados, entre os quais o governador Gladson Cameli, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, e o candidato a vice prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene.

Torcidas organizadas, disputa acirradada entre as candidatas ao título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2024.

Hilary Katrine de 19 anos levou a melhor ficando com o título.

Na foto ela está com os responsáveis pelo evento realizado na noite de sábado, 24 Gigi Hanah, Roberta Lima e o Secretário de Turismo e Empreendedorismo do Estado do Acre Marcelo Messias.

Foi em Rhodes – Grécia o belíssimo casamento de Geórgia Leadbeater e Josh Robertson para a alegria do pai Ian e da madrasta a acreana Eveline Roque Leadbeater. O enlace aconteceu no dia 31 de julho.

Em meio ao caos da crise climática no Brasil, o Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) Assurbanipal Mesquita pilota a maior feira de negócios do Acre.

A Expoacre 2024 terá eventos culturais diários, reunirá produtores rurais, empresários atuantes em diversos seguimentos, empreendedores, visitantes de vários Estados e de países fronteiriços como Bolívia e Peru com expectativa de superar o volume de negócios realizados no ano passado que girou em torno de R$ 325 milhões.

Alguns shows serão gratuitos, os rodeios seguirão inspirados na grande festa do peão de Barretos com um destaque para o Motocross, mercado cada vez mais forte na economia do Estado do Acre.

O evento terá início com a tradicional Cavalgada no dia 31 de agosto garantindo estrutura para qualquer situação relacionada a crise climática dentro do Parque de Exposições Wildy Viana.

*A sensação de insegurança tomou de assalto a população brasileira nos últimos dias.

Quem poderia imaginar que a ganância política chegasse ao ponto de incendiar um país? Depois da tragédia causada pelas enchentes, há poucos meses, como esses seres conseguem dormir cientes dos irreversíveis danos financeiros e os traumas que causaram a tantas famílias e inocentes animais?

De chorar vê los torturados até a morte pelo fogo ateado por assassinos, como se pode ver em vídeos terríveis circulando nas redes sociais.

Que mundo é esse? Socorro!!!!

*Imagens de satélite revelaram que TODOS os incêndios (SP) se iniciaram ao mesmo tempo como num passe de mágica. 8 de janeiro, versão Armagedon?

Ano de eleição não deveria, mas é sempre muito sinistro!

*Desde sempre o agronegócio é vilão. O que o bolsonarismo fez foi inflar a monstruosidade dos ladrões de terra e assassinos de todos os tipos de espécie.

*“Todo mundo deve inventar alguma coisa, a criatividade reúne em si várias funções psicológicas importantes para a reestruturação da psique. O que cura, fundamentalmente é o estímulo à criatividade. Ela é indestrutível. A criatividade está em toda parte.” Nise da Silveira

*CEO do Telegram preso na França.

O motivo é não excluir usuários que publicam fakes e colaboram com diversos crimes. Pelo mesmo motivo Musk, CEO do X, está sendo avisado que a União Europeia lhe dará um chute no traseiro também.

*E eis que a briga da família com Pablo Marçal, a guerra mortal entre milicianos e traficantes chega à política brasileira senhoras e senhores.

*A propósito do ponto de vista da estratégia, não há MELHOR para a campanha de PMarçal do que retirá-lo das redes. Ele passa de réu para perseguido, censurado e vítima do sistema e dos poderosos. Tsc tsc tsc

*Em tempos de expointer, pra RBS e Record/Caldas Júnior nada é mais importante que o agro, desde a participação esplendorosa na economia à alimentação do povo brasileiro. Um nojo de transmissão!

E quem nos alimenta é a AGRICULTURA FAMILIAR!

Ponto final.

*”Uma nova investigação do Comité Internacional de Resgate (IRC) revela um aumento drástico no risco de separação familiar em Gaza. Esta crise, agravada por múltiplas deslocações, detenções, mandados de evacuação israelitas e mortes, levou a que crianças sós fossem encontradas em hospitais, entre outras situações angustiantes. UNICEF estima que cerca de 17.000 crianças em Gaza estão agora sem companhia ou separadas dos pais, embora o número real possa ser ainda maior. ”

*“Grande parte dos feminicídios cometidos antes dessa data foram chamados de crimes passionais. Foram chamados de andar em passos errados. Foram chamados de por que ela se veste assim? Foram chamados de uma mulher sempre tem que se dar ao respeito. Foram chamados de algo que ela deve ter feito para terminar assim. Foram chamados de seus pais a negligenciaram. Foram chamados de a garota que tomou uma decisão errada. Foram chamados, inclusive, de ela mereceu. A falta de linguagem é avassaladora. A falta de linguagem nos algema, nos sufoca, nos estrangula, nos atinge, nos esfola, nos isola, nos condena”.

Trecho do livro O invencível verão de Liliana, da escritora mexicana Cristina Rivera Garza

*Finalmente surgem drogas que atacam A CAUSA da Doença de Alzheimer, o acúmulo de proteínas beta amilóides no cérebro, formando as chamadas “placas amiloidais”. Os estudos verificaram que, quando usada nos estágios iniciais da doença, com a progressiva eliminação dos depósitos de beta amilóide no cérebro, foi possível evitar a progressão da doença e de seus sintomas degenerativos. A droga foi aprovada pela FDA e já submeteu as pesquisas à ANVISA. Se aprovada, custará caro, mas nem tanto para quem convive com essa doença de perto e sabe o tamanho dos prejuízos, fisicos, emocionais e sociais, que ela causa. O tratamento pode ter duração de 6 a 18 meses e os efeitos positivos dele continuam a acontecer depois que os pacientes eliminam os depósitos de proteína no cérebro. O sucesso depende, principalmente, da detecção e diagnóstico precoces da DA.

