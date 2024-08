Acre é único estado a não registrar candidaturas LGBT+ nas eleições deste ano, diz levantamento

Um levantamento feito pelo VoteLGBT e a Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) revelou que o Acre é o único estado do país sem candidaturas LGBT+ nas eleições de 2024.

Neste ano, os eleitores iram eleger novos prefeitos e vereadores em todos os municípios do país.

“A pesquisa e o mapeamento realizados revelam um panorama importante das pré-candidaturas para prefeituras, vice-prefeituras e Câmaras Municipais”, disse o perfil Gênero e Número, que publicou a pesquisa.

Por região, o levantamento revelou que o Sudeste (229) e o Nordeste (136), foram as que mais registraram candidaturas desse tipo. Sul (126) e Centro-oste (31), vem em seguida. A região Norte, com apenas 30 candidaturas, foi a que menos registrou.

Em relação aos estados, São Paulo lidera com 132 candidatos LGBT+, seguido por Rio Grande do Sul, com 59. Os estados de Roraima, com apenas 1 e Tocantins, com 2 candidatos, figuram o ranking de menor número de candidaturas.

Contudo, o ContilNet checou que há, em Tarauacá, interior do estado, uma candidatura de uma mulher trans: Charlete Maia do MD.