Acre e Rio Branco continuam em queda nos casos de SRAG, aponta Fiocruz

Dados do novo Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado na última quinta-feira (22), apontam que o Acre segue em queda na tendência a longo prazo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O boletim é referente à Semana Epidemiológica (SE) 33 e o estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 17 de agosto.

O Acre segue em queda na tendência a curto e longo prazo, assim como Rio Branco. O estado e a capital seguem a tendência nacional de queda nos casos de SRAG.

O estudo aponta que, em relação às capitais, sete apresentam sinal de crescimento nos casos de SRAG: Aracaju (SE), Brasília (DF), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

No cenário nacional, há oscilação de casos de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e indícios de aumento na de curto prazo (últimas três semanas). As ocorrências de SRAG por vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza A mantêm tendência de queda na maior parte do país.

Cenário nacional

No cenário nacional, observa-se um sinal de queda ou estabilização nos casos de SRAG na maioria das faixas etárias analisadas. A exceção são as crianças e adolescentes entre 2 e 14 anos, que apresentam uma tendência de aumento. Dados laboratoriais sugerem que esse crescimento esteja relacionado ao rinovírus. Os registros referentes aos resultados laboratoriais por faixa etária apontam para a manutenção de aumento dos casos de Sars-CoV-2 entre os idosos em São Paulo, ultrapassando os casos de influenza A.