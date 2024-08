Acre registra queda na taxa de homicídios, mas permanece acima da média nacional

A taxa de homicídios no Acre apresentou uma variação significativa nos últimos anos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Em 2023, o estado registrou uma taxa de homicídios de 25,8 por 100 mil habitantes, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essa taxa é consideravelmente superior à média nacional de 22,8, embora tenha mostrado uma redução em comparação com anos anteriores.

Segundo o mapa 1 (abaixo), que mostra a taxa de homicídios em 2023, o Acre mantém uma posição acima da média nacional. A maior taxa de homicídios em 2023 ocorreu no estado do Amapá (69). O estado registrou uma redução de 9,7% na taxa de homicídios em comparação com o ano anterior, de acordo com o mapa 2. Isso contrasta com o aumento de quase 16% no número de homicídios entre 2021 e 2022, conforme publicado pelo Atlas da Violência.

No entanto, apesar da redução percentual, a taxa atual ainda é uma das mais altas da região Norte. Em 2022, o estado apresentou a menor taxa de homicídios da região Norte, com 26,7 por 100 mil habitantes, mas o número de homicídios aumentou de 205 para 241 entre 2021 e 2022.

Além disso, o número de homicídios relacionados a armas de fogo no Acre subiu 19,5% entre 2021 e 2022, aumentando de 118 para 141 casos. Este crescimento sugere uma intensificação na utilização de armas de fogo, refletindo uma tendência preocupante que precisa ser abordada com maior urgência.

Já na variação percentual da taxa de homicídios de 2022 a 2023, o Acre mostrou uma redução de 9,7%, embora a taxa continue elevada em comparação com outras unidades federativas, o que significa que o estado ainda enfrenta desafios significativos devido à presença de facções criminosas e ao tráfico de drogas, que exacerbam a violência local.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Acre tem implementado estratégias para combater a violência, como a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e a colaboração com forças federais. Essas ações visam estabilizar a situação e reduzir os índices de violência no estado.

A guerra entre facções criminosas e a disputa por territórios continuam são fatores críticos que afetam a segurança no Acre. Embora a redução recente seja um sinal positivo, os desafios persistem e demandam atenção contínua das autoridades.