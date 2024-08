Acre e Rio Branco seguem em queda nos casos de SRAG, diz novo boletim da Fiocruz; entenda

Dados do último Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que o Acre continua em queda na tendência a curto e longo prazo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O boletim foi divulgado na última quinta-feira (29) e mostra que, no cenário nacional, há uma manutenção do aumento dos casos de Covid-19, já os vírus influenza A e vírus sincicial respiratório (VSR), tem diminuído.

O agregado nacional apresenta sinal de aumento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas), ao contrário do Acre, que tem apresentado queda há diversas semanas.

No último boletim, 12 estados apresentam crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Os casos de SRAG por VSR e influenza A mantêm uma tendência de queda na maior parte do território nacional.

Entre as capitais, nove apresentam indícios de crescimento nos casos de SRAG: Aracaju (SE), Brasília (DF), Boa Vista (RR), Curitiba (PR), João Pessoa (PB), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Cenário nacional

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 14,6% para influenza A; 2,1% para influenza B; 15,9% para VSR; e 24,8% para Sars-CoV-2 (Covid-19). Entre os óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 34,1% para influenza A; 2,2% para influenza B; 4,8% para VSR; e 44,5% para Sars-CoV-2.

Em 2024, já foram notificados 119.544 casos de SRAG, sendo 57.644 (48,2%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 47.542 (39,8%) negativos, e ao menos 7.896 (6,6%) aguardando resultado laboratorial. Dentre os casos positivos do ano corrente, 18,9% são Iinfluenza A, 0,6% são influenza B, 42,4% são VSR, e 17,8% são Sars-CoV-2 (Covid-19).