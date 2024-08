Acreano é escolhido para representar o Norte na Campanha Nacional do Setembro Amarelo

Na edição deste ano da campanha nacional Setembro Amarelo, voltada para a prevenção do suicídio e promoção da saúde mental, o acreano Daniel Villamor, carinhosamente conhecido como “Tio Dan”, foi destacado para representar o Norte do Brasil.

A campanha, coordenada a partir de princípios do Centro de Valorização da Vida (CVV), tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da saúde mental e oferecer suporte emocional.

Daniel, que atua há anos com trabalhos sociais e ministeriais, recebeu o convite devido ao seu destacado compromisso com a causa.

“Vemos cada vez mais crianças e adolescentes enfrentando problemas como a depressão, e é crucial que estejamos atentos a essas questões desde cedo. Ao longo dos anos, tenho trabalhado intensamente com crianças, seja através de ações sociais, atividades em igrejas ou ministrações. Esse trabalho é fundamental para apoiar o desenvolvimento saudável, emocional e espiritual delas, e para lembrá-las de que não estão sozinhas em suas lutas. Acredito que, através de amor, cuidado e educação, podemos fazer uma diferença significativa na vida desses jovens”, declarou.

O trabalho de Daniel, que se destaca no ministério infantil e em atividades comunitárias, o posicionou como uma voz relevante para a promoção do bem-estar mental.

“Participar desta campanha será um prazer e uma honra para mim, pois acredito profundamente na importância do autocuidado da saúde mental. Representar o Norte, e em especial, o meu Acre, é grandioso”, completou.

A campanha nacional, que será realizada ao longo de setembro, busca conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e oferecer suporte a pessoas em sofrimento emocional. Tio Dan se juntou à iniciativa através de um vídeo nacional amplamente divulgado nas redes sociais, promovendo a mensagem de apoio e esperança.

A equipe do Setembro Amarelo, formada por diversos colaboradores comprometidos com a causa, selecionou Daniel não por votação, mas pela relevância de seu trabalho e a necessidade de ter uma representação do Acre na campanha.

Em 2017, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina criaram as Diretrizes para Participação e Divulgação do Setembro Amarelo, um documento serve para orientar toda a sociedade sobre a participação na Campanha, como utilizar corretamente os materiais de utilidade pública produzidos e de que maneira incentivar o Setembro Amarelo em cada região.

Para mais informações sobre a campanha Setembro Amarelo, acesse a página oficial e o Instagram oficial da campanha, e também o site do CVV.

Veja o vídeo: