Acusado de diversos crimes é preso no interior do Acre após maltratar cachorro

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu nesta quinta-feira, 8, no bairro da Lagoa, José Melo Ferreira, conhecido como Zezinho Guzuca. Ele era foragido e tinha um mandado de prisão em aberto por crimes como homicídio, tentativa de homicídio, roubo, violação de domicílio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

“Ele foi trazido para cá tanto em razão do mandado de prisão, o qual esse indivíduo estava foragido há bastante tempo e os policiais estavam com dificuldade de localizá-lo, quanto também está sendo flagranteado nesse momento pelo crime de maus-tratos contra o animal. Encaminharemos o animal para os órgãos competentes”, relatou o delegado Adam Ximenes ao Ac24horas.

No momento de sua prisão, os policiais verificaram que ele estava mantendo um animal em condição de maus-tratos, com corrente muito apertada no pescoço do cachorro.