Adolescente e avó ficam feridos após motociclista alcoolizado causar acidente em Rio Branco

Um motociclista sem habilitação de 17 anos e a avó dele, identificada como Maria Elizabeth Queiroz de Souza, 55 anos, ficaram feridos após colisão entre motocicletas na noite deste sábado (3), nas proximidades de uma praça do bairro Vila Betel, na Estrada do Calafate, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, uma motocicleta conduzida por um homem ainda não identificado invadiu a preferencial, e o adolescente, que estava pilotando outra moto com a avó na garupa, tentou desviar, mas acabou derrapando e caindo em via pública.

O motociclista, que estava supostamente alcoolizado, ao perceber que causou um acidente de trânsito, fugiu sem prestar socorro à vítima.

Na queda, a mulher ficou com um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza leve e uma dor nas costas. Já o adolescente ficou com várias escoriações pelo corpo.

Populares que passavam no momento do acidente ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Eles estão em estado de saúde estável.

A moto ficou aos cuidados de amigos e deverá ser entregue aos familiares das vítimas.