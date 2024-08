Anitta volta a falar sobre aposentadoria dos palcos: “Quem viu, viu”

Anitta voltou a falar sobre a aposentadoria. A cantora já tinha dito que pretendia trabalhar até os 30 anos, mas os planos ficaram no passado, visto que ela está com 31 anos atualmente. Mesmo assim, o desejo de se aposentar continua vivo.

A cantora está desacelerando e realizando menos produções musicais e comerciais.

“Já era para ter acontecido a aposentadoria. Toda vez que eu marco, organizo tudo, acontece alguma coisa e fico mais um ano. Todo ano, desde os 30, eu digo: ‘É agora, hein, gente. Depois do Carnaval, quem viu, viu’. Mas sempre acontece alguma coisa e a gente acaba postergando um pouco mais. Vamos ver até quando eu vou aguentar”, disse.

Em 2022, Anitta fez revelações importantes sobre os planos para a carreira em entrevista à The Wall Street Journal Magazine. A cantora afirmou que pretendia se aposentar em 2028, mudar de rumo e se tornar atriz.

“Claro que não vou [cantar para sempre]. É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?”, observou.

Ela ressaltou que no começo da carreira foi desacreditada pela indústria musical brasileira. “Eles disseram: ‘Bem, você pode tentar se tornar internacional, mas isso é impossível. Ninguém nunca conseguiu, a última pessoa foi Carmen Miranda’.”

Além de estar com a vida comercial e pessoal agitada, Anitta ainda se prepara para cantar no intervalo do jogo da NFL no Brasil, em setembro, e no festival Rock the Mountain, em novembro. Em setembro ainda tem a cerimônia do VMA, na qual a cantora foi indicada em algumas categorias musicais.