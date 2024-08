Antônia Lucia entra na trend de foto de Medina: “Quem é a deputada federal mais produtiva do Acre?”

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) entrou na trend que tem feito sucesso entre políticos nas redes sociais: a foto do surfista Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Paris, na última semana.

A deputada pergunta se os seguidores achavam que ela e sua equipe iriam ficar de fora da trend e questiona “Quem é a deputada federal mais produtiva do Acre?”.

Na publicação, Antônia Lúcia diz que vai seguir trabalhando e “surfando por cima das dificuldades para melhorar a vida do povo”.

O prefeito Tião Bocalom também resolveu brincar com a trend da internet sobre a foto do surfista Gabriel Medina, tirada logo após a classificação do brasileiro nas Olimpíadas de Paris.

Nas redes sociais, o prefeito publicou uma série de montagens em que ‘encarna’ Medina ‘surfando nas ondas dos grandes feitos’. Nas fotos, Bocalom compartilhou metas conquistadas pela gestão dele a frente da Prefeitura de Rio Branco.